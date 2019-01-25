كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 06:58 مساءً - الأنصاري يفتتح معرض منتجات الشباب للحرف اليدوية

كتب: محمود الشريف

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، يرافقه اللواء توفيق خالد سعيد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، واللواء عمر عبدالعال مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، واللواء هشام الشافعي مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، ظهر اليوم، معرض منتجات الشباب للحرف اليدوية بمركز شباب الري، ضمن احتفالات مديرية الشباب والرياضة بذكرى ٢٥ يناير وعيد الشرطة الـ ٦٧.

وصرح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي باسم محافظة سوهاج بأن المحافظ ومرافقيه تفقدوا المعرض بما يحويه من منتجات صُنعت يدوياً، كما حضروا مجموعة من العروض الفنية، والرياضية، والتى قدمتها فرق الطلائع بملعب مركز الشباب، لافتاً الى أن المحافظ ومرافقيه حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع تلك الفرق الفنية .

يذكر أن محافظ سوهاج وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية ومدير الأمن قد وضعوا صباح اليوم أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة تزامناً مع عيد الشرطة الـ ٦٧