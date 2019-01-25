كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 06:58 مساءً - بعد ساعتين بالضبط إتفرج علي أم كلثوم بتقنية الهولوجرام

بعد ساعتين حول مؤشر التلفزيون الي قناة إم بي إس لتشاهد أم كلثوم مجسدة بتقنية الهولوجرام ، وكأنها جسد حي ، تغني علي مسرح مهرجان شتاء طنطورة في السعودية . تعرف تقنية الهولوجرام بالتصوير التجسيمي ..

وهكذا يعود الطرب الشرقي الأصيل من الزمن الجميل، ليُبهر الحاضرين بصورة حية ثلاثية الأبعاد، تصاحبها على المسرح أوركسترا صوت مصر، فتعود "الست" لتطرب مسامع الجمهور مجدداً عبر تجربةٍ عابرةٍ للزمن، ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة الثقافي.

ويبدأ الحفل مع وصلة طربية مباشرة تقدمها سناء جميل، من عائلة الراحلة أم كلثوم، تغني فيها "أنساك"، كما يغني محمد الشرنوبي: "الهوى غلاب"، "دارت الأيام"، و"حيّرت قلبي".

و يُطل الموسيقار والملحن المخضرم فاروق سلامة، وهو العازف الوحيد الموجود بيننا اليوم ممن كان له شرف العزف مع فرقة أم كلثوم أثناء حفلاتها، ليعزف بعض المقطوعات المنفردة من أغنيات كوكب الشرق.

يلي ذلك ظهور ام كلثوم بتقنية الهولوجرام وبدء حفلها المكون من أربع أغاني "أنت عمري"، "ألف ليلة"، "سيرة الحب"، "لسه فاكر".

و تطل خلال الحفل الممثلة المصرية "صابرين"، التي سبق لها تأدية دور "أم كلثوم" في المسلسل التليفزيوني الشهير، علماً بأن صابرين كان لها مشاركة في تنفيذ المحاكاة الكمبيوترية التي استُخدمت في تصميم "الهولوجرام" وذلك عبر حركات الجسم والوجه، وغيرها من التفاصيل.