كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 06:58 مساءً - الإغلاق الحكومي في أمريكا وصل الي معرض كتاب القاهرة

أعلنت الجامعة الأمريكية إغلاق جناحها فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2019، دورة اليوبيل الذهبى، والتى من المقرر أن تستمر فعالياتها حتى الخامس من فبراير 2019.

وذكرت الجامعة الأمريكية، فى منشور علقته على جناحها فى معرض القاهرة الدولى للكتاب، "نظراً لوقف الكونجرس المخصصات المالية سوف يستمر جناح السفارة الأمريكية فى معرض القاهرة الدولى للكتاب مغلقاً، لحين استئناف العمل فى الحكومة الأمريكية".

يشار إلى الإغلاق الحكومى فى الولايات المتحدة بدأ منذ أكثر من شهر بسبب رفض النواب الديمقراطيين فى مجلس النواب الأمريكى المصادقة على الميزانية الفيدرالية للعام المقبل، التى تتضمن تمويل بناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك، يصر عليه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بينما يعارضه الديمقراطيون والحقوقيون.