كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 06:58 مساءً - تموين الأقصر يطرح كميات من الأسماك سعر الكيلو 15 جنيهاً

الأقصر – شيرين طلعت

أعلنت مديرية التموين بمحافظة الأقصر، طرح كميات جديدة من الأسماك الطازجة قدرها 1000 كيلو جرام لبيعها للمواطنين بسعر 15 جنيها للكيلو، وذلك بالسوق الحضري بجوار كوبري أبو الجود بمدينة الأقصر، وذلك ضمن مبادرة بيع الأسماك الطازجة بأسعار مخفضة.

وقال الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أن المبادرة تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين، مشيرا إلى أنه يتم الكشف على الأسماك والتأكد من سلامتها بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، ويتم البيع تحت الإشراف التموينى بصورة مميزة لكافة المواطنين.

وأضاف الدكتور تامر صلاح، أنه تم تنفيذ مبادرة أخرى لبيع وشراء السلع الغذائية الأساسية عبر سيارة متنقلة متواجدة بالسوق الحضري أيضا، حيث تم طرح طن سكر للبيع بسعر 7 جنيه للكيلو، وزيت واحد لتر بسعر 15 جنيه، وطن أرز بلدي بسعر 8 جنيه للكيلو، وسط إقبال شديد على المبادرة.







