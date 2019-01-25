انت الان تتابع تفاصيل خبر وفاة مخرج جزائري.. لم يعطوه مستحقاته فأحرق نفسه والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 25 يناير 2019 06:49 مساءً - توفي مخرج تلفزيوني جزائري، أمس الخميس، بعد أسبوعين على إضرامه النار في نفسه في مقر قناة تلفزيونية؛ بسبب مستحقات كان يطالب بها.

وأضرم المخرج يوسف قوسم النار في نفسه، في السابع من يناير، في مقر قناة "دزاير تي في"؛ من جراء عدم تلقيه مستحقات مالية من القناة الخاصة عن مسلسل بث في 2017.

وعلقت القناة التي يملكها رئيس نقابة رجال الأعمال، علي حداد، في بيان أنها تأسف "لتحول خلاف تجاري إلى مأساة".

وأضافت القناة أن قوسم أضرم النار في نفسه بعد خروجه من لقاء مع المدير الجديد للقناة الذي طمأنه وأخبره بأن الإدارة ستدرس طلبه في اليوم التالي.

وعقب الحادثة، أصدر نحو 100 مخرج ومنتج وممثل ومؤلف رسالة موجهة "إلى السينمائيين أنفسهم وإلى الآخرين"؛ نددوا من خلالها بـ"المشاكل التي يواجهونها أثناء الإنتاج، أو تلك التي تعيقهم عن العمل أو الديون العالقة الى أجل غير مسمى".