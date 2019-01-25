دراسة مصرية لتحديد هوية المجرمين ببصمة الشفاه

أجرى فريق بحثي مصري، تجربة على عدد من الأشخاص لمعرفة هل فعلا تختلف بصمة الشفاه من شخص لآخر وهل يمكن الاعتماد عليها لتحديد هوية المجرمين أم لا.

وبحسب مركز علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، فإن تلك التجربة أجريت بالفعل على 221 متطوعا، جرى اختيارهم بطريقة عشوائية من الجنسين، لإثبات فاعلية "بصمة الشفاه".

وضع المتطوعون أحمر شفاه من اللون الداكن، وبعد 5 دقائق، طبعوا شفاههم على ورق أبيض للحصول على بصمة الشفاه الخاصة بكل فرد منهم ومقارنتها بالآخر.

وجدت الدراسة وفقا للمركز، أن بصمة الشفاه تختلف كليا من فرد لآخر، كما أنها تختلف حسب الجنس والمنطقة الجغرافية، وأوضح الفريق البحثي أن بصمة الشفاة مماثلة لبصمات الأصابع، لا يمكن تكرارها من شخص لآخر.

وأكد الفريق البحثي فعاليتها كأداة فاعلة لمساعدة الفرق الأمنية لتحديد هوية المجرمين.

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