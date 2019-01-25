طرق إخفاء ومعالجة بصمة "هيكي".. كل ما تودين معرفته عن "Love Bite"

ظهر في الآونة الأخيرة مصطلح "love bite"، وهو ما يشير إلى ما يحدث عادة نتيجة تقبيل بين الزوج والزوجة، حيث تظهر علامة مميزة ويكون مكانها عادة عند الرقبة أو الكتفين، وأصبحت الـ"love bite"، من علامات الحب والرومانسية بين الطرفين، وشبهه البعض بأن كل محب يجب أن يضع علامة مميزة على محبوبه.

وعن تلك العلامة المميزة، نشر مركز علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، على الصفحة الرسمية له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشور يتحدث فيه عن "بصمة هيكي" والمعروفة بقبلة أو لدغة الحب، وتأثيرها على المرأة وكيفية حدوثها ومعالجة أثرها.

وقال المركز في منشوره موضحا ما هي love bite، "العضة الجنسية أو بصمة (هيكي) أو علامة القبلة أو لدغة الحب، أو العلامة الملكية هي الكدمة أو العلامة الناجمة عن تقبيل أو امتصاص الجلد، وعادة على الرقبة أو الذراع".

وشرح مركز علوم الأدلة الجنائية طريقة ظهور علامة هيكي، بأنها في حين العض قد يكون جزءا من إحداث الهيكي، يكفي مداعبة الرقبة بالفم لانفجار سطحي بالأوعية الدموية الصغيرة تحت الجلد، وعن المدة قال إنها تستمر من 5 إلى 12 يوما.

وعن طرق علاج تلك العلامة، أوضح بأنها تعالج بنفس الطريقة كما الكدمات الأخرى، وتشمل طرق الحد من ظهور تلك العلامات وضع ثلج على العضة الحديثة للحد من التورم، مع فركها بملعقة مبردة لتفريق جلطات الدم، أما العلامات القديمة، فيتم علاجها بضمادات ساخنة، ما يؤدي إلى تمدد الأوعية الدموية وتعزيز تدفق الدم.

وعن طرق تغطيتها بالنسبة للفتيات، كي لا يحدث لها إحراج في حالة كان عليها مقابلة غرباء، أوضح أن كريم الأساس يغطي تلك العلامات، وكذلك البودرة، كما يمكن استخدام قطعة من الملابس مثل الأوشحة، والملابس ذات الرقبة الطويلة، أو الأكمام لإخفاء تلك العلامات على الذراع.

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