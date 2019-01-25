كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 05:29 مساءً - تراجع إيرادات فيلم الضيف أمام الأفلام المنافسة



تراجعت إيرادات فيلم الضيف واحتل الترتيب الثالث فى إيرادات أمس الخميس. وجاء ترتيبه بعد فيلم نادى الرجال السرى لكريم عبد العزيز وفيلم 122 للفنان طارق لطفى. وحقق فيلم الضيف ليلة الخميس 310 آلاف بينما وصلت اجمالي إيراداته إلى 4 ملايين و125 ألفا فى 3 أسابيع عرض. فيلم "الضيف" من بطولة: خالد الصاوي، وشيرين رضا، وأحمد مالك، وجميلة عوض ومحمد ممدوح، ومحمود الليثي وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج هادى الباجورى. وتدور الأحداث في فيلم الضيف في إطار درامي، والذي يسلط الضوء على شاب ينزل ضيفًا على العشاء لدى أسرة الدكتور يحيى حسين التيجاني بدعوة من ابنته التي تحب هذا الفتى، لكن الدكتور يعيش أسوأ أيامه بعد تعيين حراسة عليه بسبب تهديدات تلاحقه بسبب آرائه الجريئة، ويتحول العشاء إلى نقاش وتتوالى الأحداث.

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