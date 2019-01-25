كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 05:29 مساءً - بغد مليون صحة - السيسي يطلق غدا مبادرة " نور حياة "

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدا السبت، احتفالية صندوق تحيا مصر التي تقام تحت رعايته.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه من المنتظر أن يكرم الرئيس نماذج من المتبرعين لصندوق "تحيا مصر" كدعوة للاستمرار في الجهد والعطاء تدعيما لمبادئ التكافل والتشارك بين أبناء الوطن الواحد.

وأكد متحدث الرئاسة اليوم أن إطلاق الرئيس رسميًا مبادرة "نور حياة" لمكافحة والعلاج المبكر لأمراض ضعف وفقدان الإبصار التي سينفذها صندوق تحيا مصر في جميع محافظات الجمهورية.

وتستهدف المبادرة الكشف على 10 ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية إضافة إلى 2 مليون مواطن من الحالات الأولى بالرعاية وتوفير مليون نضارة طبية وإجراء 250 ألف عملية جراحية في العيون.

كما تستهدف المبادرة تقديم الخدمات البصرية لنحو 2 مليون مواطن وإجراء ما يزيد عن 200 ألف تدخل جراحي مع العلاج والمتابعة للحد من ضعف وفقدان الإبصار مع توفير خدمة مميزة للفئات الأكثر احتياجا، وتستهدف العمل على إعادة دمج وتمكين ضعاف البصر ورفع الوعي لدى المواطن للوصول بمصر خالية من الإعاقة البصرية التي يمكن تجنبها.