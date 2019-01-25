كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 05:29 مساءً - بالفيديو و الصور - دينا الشربيني تظهر حملها مع عمرو دياب

عمرو دياب - دينا الشيربيني

تداول عدد كبير من جمهور ومحبي الهضبة عمرو دياب صورة حديثة له ظهر فيها مع الفنانة دينا الشربيني، والأخيرة ببطن ممتلئ قليلًا، بينما الهضبة يطوق الفنانة بيديه، ويضع كفيه على بطنها مبتسمًا.

وأثارت الصورة حالة كبيرة من الجدل بين جمهور عمرو دياب، الذين تساءلوا عن حقيقة حمل دينا الشربيني، فقالت صفحة «Crazy Amr Diab» في تعليقها على الصورة، وهي احدى كبرى صفحات فانز الهضبة: «ده الـ نونو باينله على وصول و عبد الله هيخش الجيش »، لتنهال التعليقات بين باقي الجمهور حول حمل دينا.

ويأتي ذلك بعد أن أصبحت شائعات زواج الهضبة من عمرو دياب،أخبارا شبه مؤكدة، لترددها معه في كل الأماكن التي يزورها، واصطحابه لها في كل من حفلاته داخل وخارج مصر.



