كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 05:29 مساءً - المنتخب القطري يتأهل لنصف نهائي كأس آسيا للمرة الأولى

قطر

تأهل منتخب قطر إلى نصف نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه، بالفوز على نظيره الكوري الجنوبي 1-0، اليوم الجمعة، بملعب مدينة زايد الرياضية، في دور الـ8 بالبطولة المقامة حاليا بالإمارات.

أحرز عبدالعزيز حاتم، لاعب قطر هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 79.

وجاءت المباراة جيدة المستوى، وسيطرت كوريا الجنوبية على الكثير من فتراتها، في حين لعبت قطر بتحفظ واعتمدت على الهجمات المرتدة، ولكنها نجحت في النهاية في تحقيق الفوز والتأهل.

ومن المنتظر أن يلعب منتخب قطر مع الفائز من مباراة أستراليا والإمارات، التي ستقام في وقت لاحق مساء اليوم.

بداية المباراة شهدت تفوقا كوريا خلال الدقائق الأولى، بعدما امتلك الفريق منطقة الوسط، وبدأ ينظم الهجمات على المرمى القطري، لكن دون خطورة حقيقية تذكر على مرمى سعد الشيب.

وواصل منتخب كوريا الجنوبية السيطرة على مجريات الأمور، لكنه فشل في اختراق دفاع قطر، في ظل تنظيم جيد للعنابي، الذي اعتمد على الهجمات المرتدة، عبر حسن الهيدوس والمعز علي، ولكنها لم تشكل أيضا أي خطورة على مرمى الخصم.

وانتظر منتخب قطر حتى الدقيقة 32، لتظهر أول فرصة، عندما تبادل لاعبوه الكرة وسط الملعب، قبل أن تصل لأكرم عفيف أمام منطقة الجزاء، ليسدد كرة قوية تصدى لها الحارس، وردت كوريا بتسديدة قوية عبر إن يونج، لكن الكرة خرجت أعلى مرمى الشيب.

وشهدت آخر 10 دقائق بالشوط الأول، بعض المحاولات من منتخب قطر على المرمى الكوري، لكن السيطرة الكورية كانت غالبة، لكن دون خطورة في ظل بسالة دفاع العنابي.

ظهر منتخب قطر بشكل أفضل في بدايات الشوط الثاني، وحاول امتلاك منطقة المناورات ونظم أكثر من هجمة شكلت خطورة على المرمى الكوري، عبر أكرم عفيف والمعز علي.

وأهدر المنتخب الكوري فرصة خطيرة، عندما استغل جوسيونج هجمة مرتدة وسدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، تصدى لها سعد الشيب ببراعة.

وعاودت كوريا الضغط على قطر، وبدأت هجماتها تزداد خطورة، خاصة من اليمين، عبر لي شونج، الذي سبب ازعاجا للدفاع بكراته العرضية المتقنة، ولكن أيضا فرص العنابي كانت حاضرة، وأخطرها تسديدة المعز علي التي تصدى لها الحارس.

وكاد المنتخب الكوري أن يسجل أول أهدافه، عندما انطلق مين كيم بالكرة من اليمين، واستغل سقوط خوخي بوعلام، وتقدم بالكرة داخل منطقة الجزاء، وانفرد بالحارس القطري، لكنه سدد كرة ضعيفة تصدى لها الشيب.

ووسط الضغط الكوري، ومن هجمة منظمة لقطر، وصلت الكرة لأكرم عفيف، الذي مررها لعبدالعزيز حاتم، ليتقدم لحدود منطقة الجزاء، ويسدد كرة صاروخية سكنت الشباك الكورية، مسجلا الهدف الأول في الدقيقة 79.

وبعد الهدف، حاول منتخب كوريا جاهدا لإدراك التعادل، فيما أهدر نظيره القطري أكثر من فرصة حقيقية على المرمى.

وعاد منتخب كوريا لإحكام سيطرته تماما، ونظم الكثير من الهجمات، لكن بسالة الدفاع القطري حالت دون إحرازه للتعادل على الأقل، لتنتهي المواجهة بفوز قطر وتأهلها لقبل نهائي البطولة.