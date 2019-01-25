كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 05:29 مساءً - محافظ الأقصر يستقبل وفد نادى روتارى مصر لمناقشة أوجه التعاون المستقبلية

الأقصر – شيرين طلعت

استقبل محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وفدا من نادي روتاري مصر برئاسة عبد الحميد العوا محافظ المنطقة الروتارية بمصر، لمناقشة أوجه وسبل التعاون المستقبلية والأنشطة الخدمية المستقبلية للروتاري داخل محافظة الأقصر.

وشارك في حضور اللقاء كل من نائب المحافظ محمد عبدالقادر خيري، وسكرتير عام المحافظة اللواء هشام شادي، ورئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وعضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر الدكتور محمد العماري، وسكرتير عام روتاري الأقصر أماني الشعولي، ووكيل وزارة الصحة بالأقصر الدكتور السيد عبدالجواد.

واستعرض عبد الحميد العوا محافظ المنطقة الروتارية خلال اللقاء، عدد من أنشطة "روتاري" بالمحافظة خلال الفترة السابقة، ومن بينها تطوير قرية نجع علوان بالعديسات، كما استعرض "العوا" مشروعات وأنشطة الروتاري المستقبلية ومن بينها مشروع تطوير قرية الأمير بإسنا والتي ستكون قرية ملونة.

كما استعرض الجانبان خلال اللقاء، الاستعدادات الخاصة بإقامة القافلة الطبية الكبرى التي ستنظمها "الروتاري" لجميع تخصصات الأطفال والتي ستتم على متن باخرة نيلية ستنطلق من أسوان حتى محافظة الجيزة وستجوب 8 محافظات، وستنعقد في الأقصر لمدة أسبوع خلال الفترة من 9 حتى 15 مارس القادم، كما تمت مناقشة استعدادات تنظيم قافلة طبية أخرى ستنظمها "الروتاري" بمستشفى الأقصر الدولي تختص بعمليات الشفة الأرنبية وتشوهات ما بعد حروق الوجه، والتي ستنطلق في 22 مارس المقبل، بمشاركة أساتذة من إحدى الجامعات الأمريكية.

ومن جانبه رحب محافظ الأقصر، بوفد "الروتاري"، مؤكدا على تقديمه كافة سبل الدعم لمساعدة تنفيذ الأنشطة الخدمية التي ينفذها النادي داخل محافظة الأقصر بما يصب في مصلحة المواطنين، مشيدا بدور منظمات المجتمع المدني باعتبارها شريك أساسي وفاعل رئيسي في عملية التنمية، مؤكدا أن المرحلة الحالية تحتاج لتضافر جهود الجميع لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.