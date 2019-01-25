كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 05:29 مساءً - مشروبات سحرية لعلاج الأنفلونزا

تعتبر الإصابة بالأنفلونزا هي أكثر شكوى الكثير منا في الشتاء، ولذلك يعتبر علاج الأنفلونزا بالأعشاب هو أفضل على الإطلاق وقدم المعالج بالأعشاب الدكتور محسن النادي قائمة لعلاج الأنفلونزا دون أدوية.

الشاي الأخضر: أوراقه غنية بالفيتامين( ج)، بالإضافة إلي أن احتوائها علي مضادات الأكسدة يجعل تناوله يوميا يقوي جهاز المناعة ويحول دون الإصابة بنزلات البرد أو الأنفلونزا.

الينسون: أكد تقرير نشرته مجلة ميديكل ريسرتشز الصينية أهمية اليانسون في الوقاية من أنفلونزا الطيور, إذ تضمنت المجلة إشارة إلي أن شرب اليانسون الفاتر يفوق في فاعليته تناول دواء تامي فلو الذي طورته إحدي شركات الأدوية لعلاج أنفلونزا الطيور.

الزنجبيل: تناولي كوب من شراب الزنجبيل يوميا المكون من ربع ملعقة صغيرة منه في كوب من الماء المغلي والمحلى بعسل النحل أو السكر يعمل على وقاية الجسم من نزلات البرد والانفلونزا.

القرفة: تفيد في علاج نزلات البرد والأنفلونزا وذلك بوضع ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة إلي كوب ماء مغلي مع إضافة ملعقتين من عسل النحل.

الشمر: تستعمل بذوره في معالجة أمراض الصدر والسعال وأزمات الربو والحساسية وتشنج القصبات الهوائية, وذلك بوضع ملعقتين صغيرتين من الشمر إلي كوب من الماء المغلي وتترك دقائق ثم تحلي بعسل النحل أو السكر.

النعناع: شراب أوراق النعناع يفيد في علاج السعال والربو ويسهل التنفس.

لا تنسي شرب الماء:

حيث أشار الأطباء إلى ضرورة شرب كميات كافية من الماء يوميا لا تقل عن 2 لتر يوميا شتاء و3 لتر يوميا صيفا، والاهتمام بممارسة الرياضة وأبسطها المشي لمدة نصف ساعة يوميا لتقوية الجهاز المناعي.