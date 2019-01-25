كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 05:29 مساءً - صحة الأقصر تناقش خطورة الزيادة السكانية فى عرض مسرحى

الأقصر – شيرين طلعت

أقامت مديرية الشئون الصحية بالأقصر عرضاً مسرحيا تحت رعاية وزارة الصحة بالاشتراك مع وزارة الشباب والرياضة بدعم من محافظة الأقصر، تناول فوائد تنظيم الأسرة وخطورة الزيادة السكانية وذلك بنادي الشعب بمدينة الأقصر.

كما تناول العرض أهميه تنظيم الأسرة واستخدام الوسائل والمفاهيم الخاطئة وأضرار الزواج المبكر بشكل مبسط، وذلك بحضور لفيف من القيادات من بينهم وكيل صحة الأقصر الدكتور السيد عبد الجواد، وقيادات الشباب والرياضة والتموين والتضامن، كما تم تكريم القائمين والمشاركين في العمل.

ويأتي ذلك العرض عقب اجتماع محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم مع عدد من القيادات بالمحافظة وعلي رأسهم صحة الأقصر وإدارة تنظيم الأسرة والأمومة والطفولة والإعلام والتربية السكانية ومسئول مركز المعلومات حيث أقيم الاجتماع مع مسئول المركز القومي للسكان بالوزارة والمحافظة، وتم مناقشه وعرض وضع محافظه الأقصر حاليا بالنسبة للقضية السكانية وصعودها لأعلى المستويات حتي الآن من حيث التنمية والانخفاض الغير مسبوق بمعدل المواليد وانخفاض معدل الوفيات أيضا وهو مؤشر لارتفاع وارتقاء المنظومة الصحية خلال هذا العام.