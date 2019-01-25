كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 05:29 مساءً - بسبب صلاته أمام كابينة القيادة وترديد الله أكبر - ذعر على طائرة هولندية .. فيديو

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اضطرت رحلة طيران تابعة لشركة "ترانسافيا" الهولندية إلى تحويل مسارها في الجو والهبوط اضطراريا عندما صاح راكب تونسي "الله أكبر".

وكانت الرحلة على متن طائرة بوينغ متجهة من باريس إلى تونس، الخميس، لكنها حولت مسارها إلى مطار نيس بعد أن قام شاب تونسي بالغ من العمر 30 عاما بالصلاة أمام باب قمرة القيادة، بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وأظهر مقطع فيديو التقطه أحد الركاب رجال الأمن وهم يشتبكون مع الرجل، بينما كانت الطائرة في الجو، والركاب يصرخون، قبل أن يتمكنوا في النهاية من السيطرة عليه.

وبعد أن تم إخضاع الرجل، هبطت الطائرة وهي من نوع بوينغ 737-800 في مطار نيس كوت دازور.

وقال شهود عيان إن الرجل صاح بأنه تونسي وطلب من الركاب الآخرين مساعدته في مقاومة رجال الأمن.

ويعتقد أن المشكلة نجمت عن عدم سماح الطاقم للرجل بالصلاة في ممر الطائرة.

ولدى هبوط الطائرة، اعتقلت الشرطة الفرنسية الرجل على الفور، فيماذكرت صحيفة ميرور البريطانية إنه جرى إخضاع الراكب إلى تقييم نفسي.

ولم تعلق شركة "ترانسافيا" على الحادث.