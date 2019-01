كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 05:29 مساءً - مفاجأة جديدة في حفل الأوسكار الـ91 .. تعرف عليها

اتخذت أكاديمية علوم وفنون الصور قرارا جديدًا بشأن الدورة الـ71 من حفل الأوسكار، بتقديم عروض غنائية لاغنيتين فقط ضمن فئة أفضل أغنية أصلية التي تضم 5 ترشيحات.

واختارت الأكاديمية تقديم اغنية “Shallow" من فيلم A star is born لـ ليدي جاجا وبرادلي كوبر واغنية all the stars للفيلم Black Panther، من أجل تقصير مدة الحفل الذي سيقام بدون مقدم.

أما عن الاغنيات الاخرى المرشحة ، The Place Where Lost Things Go عن فيلم Mary Poppins Returns، I’ll Fight من فيلم RBG،اغنية When a Cowboy Trades His Spurs for Wings من فيلم The Ballad of Buster Scruggs.