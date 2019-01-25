كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 05:29 مساءً - بمناسبة عيد الشرطة - الإفراج عن 2868 من الغارمين و 4063 من نزلاء السجون



قام قطاع مصلحة السجون اليوم الجمعة، بالإفراج عن 2868 من نزلاء السجون الغارمين، عقب سداد مديونياتهم، من خلال تمويل صندوق تحيا مصر وبعض منظمات المجتمع المدنى. وتم إنهاء أوراق النزيلات والنزلاء الغارمين بلجان الإفراج الشرطي والعفو الرئاسي، خلال الفترة من 10 أكتوبر 2018 حتي 23 يناير 2019. وتنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم 52 لسنة 2019 الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 67 وثورة 25 يناير، قام قطاع السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة. انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 4063 نزيلا ممن يستحقون الإفراج بالعفو. يبلغ إجمالي المستفيدين من العفو الرئاسي ومبادرة سجون بلا غارمين وغارمات 6931 نزيلا منذ 10 أكتوبر 2018 حتي 23 يناير 2019. يأتى ذلك تفعيلا لمبادرة رئيس الجمهورية "سجون بلا غارمين" وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية للإفراج عن الغارمين المودعين بالسجون باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع بما يتيح رعايتهم واحتواءهم وتأهيلهم.

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