كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 05:29 مساءً - خالد الصاوي وشيكو يعلقان علي أنباء خروج سامح عبد العزيز من السجن

شارك الفنان خالد الصاوي، متابعي صفحته الرسمية على "فيسبوك"، صورة له مع المخرج سامح عبدالعزيز، الذي سوف يفرج عنه بعفو رئاسى بمناسبة ذكرى ثورة يناير، بعد أن قضي فترة عقوبته بالسجن لمدة سنة، في قضية حيازة وتعاطي مواد مخدرة.

وكتب الصاوي تعليقًا على الصورة "وصل وصل وصل الخديوي وصل.. حمدالله على السلامة يا غالي.. سامح عبدالعزيز راجع يا بتوع السيما".

وعلق الفنان شيكو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "حمدالله عالسلامة يا موحي".

وكتب عمرو عبد العزيز عبر حسابه الخاص على صفحة التواصل الاجتماعى فيسبوك:"نسمع بقى زغروطة حلوة ع الخبر الحلو ده".

وترددت في الساعات الماضية أخبار تفيد بأن المخرج سامح عبدالعزيز سيخرج من السجن قبل انتهاء مدة عقوبته، بعد وجود اسمه ضمن الحاصلين على عفو عام، وذلك بعد قضائه سنة تقريبًا في السجن.