كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 05:29 مساءً - "مواصلات مصر" تخصص أتوبيساتها لنقل زوار معرض الكتاب

بعد نجاح تجربتها في أولى أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يعقد خلال الفترة من 23 يناير حتى 5 فبراير 2019 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة ، أعلنت "مواصلات مصر" الشركة الرائدة في مجال النقل العام الحضري المستدام والناقل الرسمي للأوتوبيسات المميزة عن اتفاقها مع الهيئة المصرية العامة للكتاب لنقل زوار المعرض من خلال خطي 111 و 381 من مناطق دوران شبرا ، بولاق الدكرور والمهندسين والزمالك ورمسيس والعباسية للوصول إلى مناطق انطلاق اتوبيسات النقل العام للقوات المسلحة المجانية بصلاح سالم ( مقر المعرض القديم) لمعرض الكتاب بالقاهرة الجديدة .

أعرب العميد عباس القطان ،المتحدث الرسمي باسم شركة مواصلات مصر عن سعادته بالثقة التي منحتها هيئة النقل العام والهيئة المصرية العامة للكتاب في الشركة لنقل زوار المعرض الذي بلغت أعدادهم في اليوم الأول لأكثر من 70 الف زائر ، مشيرا أن "مواصلات مصر" كانت قد ابرمت اتفاقا مع الهيئة المصرية العامة للكتاب من خلال توفير 32 أوتوبيس كبير لخدمة زوار المعرض .

وكانت الشركة قد أعلنت بداية من الأول من يناير 2019 حتى إنتهاء فعاليات المعرض بتقديم خصومات 35% للركاب حاملي كارت "مواصلاتي" لتصل قيمة التذكرة في الكارت ثماني جنيهات للرحلة الواحدة بدلا من 12 جنيه ، مؤكدا أن هذا الاتفاق جاء لتشجيع الركاب على منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني والتحول لمجتمع لانقدي بهدف تخفيف العبء على المواطنين والمساهمة في زيادة أعداد الزائرين ، مشيرا أنه ايضا تم الاتفاق على تسيير خطين لخدمة جماهير المعرض وهما M5 ، M6 والذي يخدم أماكن متفرقة بداية من موقف عبد المنعم رياض ومحطات مترو الأنفاق وصولا إلى مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة ، وتابع قائلًا : إن خدمة مواصلات مصر هي الافضل في نقل الركاب حيث تضمن الراحة والأمان للركاب خاصة وأن كافة أوتوبيسات الشركة تم تجهيزها بكافة الوسائل التكنولوجية التي يحتاجها الركاب بداية من خدمة الإنترنت اللاسلكي المجاني وشحن الهواتف الذكية وغيرها ، حيث تخدم خطوط الأوتوبيسات M5 القادمين من موقف عبد المنعم رياض مرورا بميدان رمسيس وميدان العباسية ونادي السكة وصولا إلى القاهرة الجديدة بينما يخدم خط M6 الركاب القادمين من محطة مترو سرايا القبة وميدان روكسي والكوربة بمصر الجديدة ومدينة نصر وصولا إلى القاهرة الجديدة ".