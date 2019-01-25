كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 05:29 مساءً - فى عيدها الداخلية توزع الفرحة على 6931 أسرة مصرية .. بعودة الغايب

أعلنت وزارة الداخلية عن الإفراج عن 6 آلاف و931 من نزلاء السجون بينهم غارمين وغارمات؛ تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة السابع والستين وذكرى ثورة 25 يناير السابعة.

وتنفيذا للقرار الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، تم الإفراج عن 2868 غارما وغارمة عقب سداد مديونياتهم، من خلال تمويل صندوق تحيا مصر.

كما عقد قطاع مصلحة السجون بعض اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 4 آلاف و63 نزيلا.