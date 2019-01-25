كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 05:29 مساءً - بمناسبة عيدى الثورة والشرطة - الإفراج عن 2868 من الغارمين بتمويل تحيا مصر



أفرج قطاع مصلحة السجون في وزارة الداخلية عن 2868 من نزلاء السجون الغارمين من خلال تمويل صندوق «تحيا مصر» وبعض منظمات المجتمع المدني. وأفاد بيان لوزارة الداخلية، الجمعة، بالإفراج عن 4063 نزيلاً وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 52 لسنة 2019 بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير، ليبلغ إجمالي العدد المفرج عنه خلال الفترة من 10 أكتوبر 2018 حتى 23 يناير 2019، 6931 نزيلاً.

كانت هذه تفاصيل خبر بمناسبة عيدى الثورة والشرطة - الإفراج عن 2868 من الغارمين بتمويل تحيا مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.