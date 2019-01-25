كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 05:29 مساءً - الزمالك يحصل على توقيع أحمد سيد زيزو

زيزو

اقترب أحمد سيد زيزو، لاعب موريرينسي البرتغالي، من الانتقال لصفوف فريق الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

زيزو كان قد أعلن عن انتهاء رحلته مع فريق موريرينسي البرتغالي، مفضلًا العودة للعب في الدوري المصري.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن أحمد سيد زيزو يقترب من الانضمام للزمالك، لمدة 3 مواسم ونصف، في صفقة انتقال حر.

أحمد سيد زيزو عقد جلسة مع وكيله محمد الحبشي وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالزمالك، وتم الاتفاق خلالها على كافة التفاصيل.