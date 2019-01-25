كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 05:29 مساءً - مجدى عبد الغنى - فيها لأخفيها .. عايز أكبر قطعة من كعكة الأمم الأفريقية

أثار مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة، الجدل داخل مجلس الجبلاية، بعد رغبته في التعيين بمنصب المتحدث الرسمى لأمم أفريقيا 2019 ، وكأن عبد الغنى يصر على أن يفوز بنصيب الأسد من كعكة بطولة الأمم الأفريقية .

فى كأس العالم ، اختفت تى شيرتات الفريق ،، فماذا سيختفى فى بطولة الأمم الافريقية !!!

رجاءا .. اخرجوا بأقل قدر من الفضائح هذه المرة .

وازدادت ثورة عبد الغني بعد اتجاه هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، إلى تعيين أحمد مجاهد، عضو مجلس الإدارة، كمتحدث رسمى باسم الاتحاد، لتولّى المنصب، وهو الأمر الذي اعترض عليه مجدى عبد الغنى.

وطالب معظم أعضاء اتحاد الكرة بضرورة إسناد مهمة منصب المتحدث الرسمى لأمم أفريقيا 2019 لمحمد فضل، المدير التنفيذي للبطولة، على اعتبار أنه المسئول عن الملف.

يذكر أن مصر تستضيف كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 12 يوليو المقبل، بعد حصولها على 16 صوتًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" مقابل صوت واحد لجنوب أفريقيا منافستها في الملف.