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كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 05:29 مساءً - إنجاز جديد لإدارة نادى حدائق الأهرام برئاسة المهندس محمد نافع - إفتتاج ستة ملاعب جديدة
يشهد نادي حدائق الأهرام العديد من خطوات التقدم الفعلي والتي لم يسبق ويشهدها من قبل ، ففي خطوة جديدة نحو تحقيق ما كان قد وعد به مجلس إدارة نادي حدائق الأهرام بقيادة المهندس محمد نافع ، وتحقيق إنجاز هام من ضمن الأنجازات التي تحققت بالفعل ، و تهدف جميعها إلي تطوير وتجديد نادي حدائق الأهرام ، و وضعه في مصاف النوادي الكبري .. والعمل بجهد مستمر من مجلس إدارة النادي
فقد تم امس الخميس ، إفتتاح ست ملاعب جديدة وهي : ملعبان كرة قدم خماسي نجيل صناعي وملعبان كرة قدم أطفال خماسي نجيل صناعي وملعبان للكرة الطائرة ترتان .. هذا بجانب تراك للمشي
وحضر الإفتتاح رئيس مجلس الإدارة المهندس / محمد نافع و بحضور نائب رئيس المجلس السيد /مجدي كمال وامين الصندوق اليسد / هاني فراج وأعضاء المجلس السيدة / نجلاء إسماعيل ، والسيد/ طارق زين ، والسيد / خالد عويس / والسيد /احمد إمام ، والسيد / احمد جمال ، والسيد / أيمن جمال .. وبحضور عدداً من اعضاء الجمعية العمومية للنادي
وتم إنشاء الملاعب السته بموجب مناقصة عامة فازت بها شركة "أوتاك "
واوضح رئيس مجلس الإدارة المهندس نافع ، أن الإفتتاح تم في الوقت الحالي حتي يستغل الأعضاء الملاعب الجديدة ، وأكد المهندس نافع أنه سيكون هناك إفتتاح علي أعلي مستوي ، وسوف يحضره محافظ الجيزة السيد اللواء أحمد راشد ، و وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي
وسوق يكون هناك انشاءات أخري ، و يأتي أهمها انشاء منطقة جديدة لجلسات الأعضاء ، بدلا من ملعب الكرة الخماسية القديم.
واعرب نافع عن بالغ سعادته بالإنتهاء من إنشاء الملاعب الست ، مشيراً إلي أنه وجميع أعضاء المجلس يبذلون كل ما لديهم من جهد ، من أجل تنفيذ برنامجهم الإنتخابي ، وتطوير وتجديد النادي ، والعمل علي إسعاد اعضاء النادي جميعاً وراحتهم
و شدد المهندس محمد نافع رئيس مجلس الإدارة علي أن اعضاء نادي حدائق الأهرام يستحقون أكثر من ذلك ، موضحاً أن هناك العديد من المفاجآت ستكشف عنها الأيام القادمة .
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