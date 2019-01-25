كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 05:29 مساءً - الليلة.. خالد عليش ومحمد حفظي مع منى الشاذلي

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي الفنان والمذيع خالد عليش والسيناريست محمد حفظي والطبية التي قامت بإيقاف القطار وذلك فى حلقة خاصة تعرض مساء اليوم على فضائية سي بي سي.

وخلال اللقاء يتحدث عليش عن تفاصيل برنامجه الإذاعي الجديد "سبعة على المحطة"، وكيف بدأ رحلته مع الراديو، وكواليس خاصة من مداخلاته مع مستمعي برنامجه.

وفي الفقرة التالية يتحدث السيناريست محمد حفظي عن كواليس عودته للكتابة من جديد من خلال فيلم "رأس السنة" المقرر طرحه فى السينمات خلال الفترة المقبلة، والذي يعود به للساحة الفنية ككاتب سيناريو بعد سنوات انشغل فيها عن الكتابة واندمج فى الإنتاج.

ويتطرق حفظى إلى حصوله على جائزة شخصية العام العربية السينمائية، التي يمنحها مركز السينما العربية من تقديم مجلة هوليوود ريبورتر كما يكشف تفاصيل جديدة عن رئاسته لمهرجان القاهرة السينمائي، وكيف نجح فى التغلب على المعوقات التى واجهت تنظيم المعرض هذا العام.

وفي الفقرة الثالثة تستضيف "الشاذلي" الدكتور وسام رمزي الطبيبة التى أوقفت قطارا لعلاج طفل داهمته أزمة صحية خلال استقلال القطار المتجه من الصعيد الى الإسكندرية وتحكي الدكتورة وسام وأسرة الطفل كواليس اللحظات الصعبة داخل احدى عربات القطار، وكيف نجحت الطبيبة الشابة فى اقناع سائقه فى ايقافه لإنقاذ حياة الطفل وتوفير عربة إسعاف لنقله الى أقرب مستشفى.