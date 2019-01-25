كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 05:29 مساءً - أوقاف الإسكندرية تطلق قافلة دعوية بالعجمى والدخيلة

نظمت مديرية أوقاف الإسكندرية اليوم الجمعة، عددا من القوافل الدعوية على رأسها القافلة الموجهة إلى أوقاف العجمي والدخيلة للحديث عن "بناء الوعي وأثره في مواجهة التحديات".

وقال الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، فى بيان ، أن الوعى بقيمة الوطن والمخاطر التي تحيط به أمر لا غنى عنه خاصة ونحن في مرحلة حرجة في تاريخ منطقتنا ومن أهم دعائم الولاء والانتماء للوطن العمل على رقيه ونهضته مؤكدا أن رجال جيشنا وشرطتنا البواسل لهم دور بارز في مواجهة التحديات بما يقدمونه من تضحيات في سبيل الوطن.

بينما قال الدكتور عبدالرحمن نصار وكيل المديرية، إن الوعي بالمخاطر التى تحيط بمنطقتنا تقتضي إعمال العقل الذي كرم الله عزوجل به الإنسان حتى يميز بين الصالح والطالح ومما يزيد الأمر خطورة أن أعداء الوطن يعملون على تغيب هذا العقل من أجل ذلك يجب ان نكون في حالة يقظة وحذر ووعي وحيطة.

وقال الشيخ حسن عبدالبصير مدير عام الدعوة إنه على شباب الأمة أن يدركوا أن الوطن بحاجة اليهم وان الوعي الحقيقي هو البناء لا الهدم والإعمار لا التخريب وأن يواجهوا التحديات بعزيمة قوية نحوا البناء وعمارة الكون وحب الخير للجميع مؤكدا أن الإرهاب له مخاطر كثيرة ومواجهته يكون بالوعي الصحيح.

وأفاد الشيخ محمد أبوزيد مدير العجمي والدخيلة أنه قد تم توزيع القافلة الدعوية على المساجد الكبري بالإدارة وأكد على السادة الائمة الالتزام بالخطبة الموحدة وان الوعي بقضايا الوطن ومواجهة التحديات من الأهمية بمكان.