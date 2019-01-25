سلمى حايك تهنئ نادين لبكي لترشيح فيلم "كفر ناحوم" للأوسكار: معجبة بأعمالك

هنأت الممثلة المكسيكية، سلمى حايك، المخرجة اللبنانية، نادين لبكي، على ترشحها لجائزة الأوسكار، عن فيلهما "كفر ناحوم".

ووجهت سلمى حايك، ذات الأصول اللبنانية، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" رسالة تهنئة للمخرجة اللبنانية نادين لبكي قالت فيها: "أنت تعلمين أنني من المعجبين بأعمالك الفنية على الدوام، وأنا سعيدة للغاية من حصولك أخيرًا على تقدير عالمي لفيلمك المذهل".

وكانت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة أعلنت عن ضم فيلم نادين لبكي "كفر ناحوم" في القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي.

وحرصت نادين لبكي، على مشاركة متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو للحظة إعلان الأكاديمية عن ترشيحها لجائزة الأوسكار.

و"كفر ناحوم" من إنتاج 2018، ومن إخراج نادين لبكي، وجرى اختياره للتنافس على جائزة "السعفة الذهبية" في مهرجان "كان" السينمائي في عام 2018، لكنه فاز بجائزة لجنة التحكيم.

ويروي الفيلم قصة "زين"، وهو صبي لبناني يقاضي والديه بسبب "جريمة" إهدائه الحياة، بسبب ظروفه القاضية، وإهمالهما له.

ويتتبع الفيلم حياة "زين" في الشوارع، مرورًا بأن يكون "شخص بالغ" يبلغ من العمر 12 عامًا، يهرب من والديه المهملين، ويتمكن من العيش في الشوارع بدهائه، ثم يعتني باللاجئين الإثيوبيين "رحيل" وابنها الصغير "يونس"، حتى يجرى القبض عليه في جريمة، ويسعى لتبرئة نفسه في المحكمة.

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