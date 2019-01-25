بعيدا عن الأدوية.. 5 مواد طبيعية تزيد من قوة جهاز المناعة

ذكر علماء من جامعة كوين ماري اللندنية، أنه لم يعد من الضروري استخدام الدواء لتقوية جهاز المناعة، حيث يوجد خمس طرق طبيعية لتحسين الصحة والحفاظ عليها.

وبحسب ما ذكره موقع "ديلي ميل" البريطاني، أن العلماء نصحوا بتناول نبتة المريمية، المنتشرة على نطاق واسع، لخصائصها المضادة للبكتيريا، المضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، ويمكن أيضًا استخدامها للوقاية من نزلات البرد.

وأشار الخبراء، أن استخدام زهرة البيلسان، وفقا لدراسات حديثة تساعد على مقاومة الإنفلونزا والبرد بشكل سريع.

كما أن الخضروات والفواكه تساعد في تقوية المناعة، وبالأخص الطماطم والبرتقال والبنجر والبطاطس الحلوة والباذنجان والبطيخ، ويمكنك ملاحظة التأثير الإيجابي بعد أسبوع من تناول هذه المنتجات.

ومن النباتات التي تساعد في تقوية جهازك المناعي، الثوم والزنجبيل والأوريجانو والكركم، فلديهم خصائص مضادة للجراثيم، وتسريع عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون الزائدة، وطريقة أخرى لتجنب نزلات البرد هي شرب عصائر الفواكه والخضروات الطازجة.

وجاء العلماء إلى هذه النتائج، بعد دراسة شارك فيها 11 ألف شخص من 14 دولة حول العالم.

وفي سياق آخر، أثبتت الأبحاث أن الأشخاص الذين يحصلون على حمام بارد بانتظام لديهم المزيد من خلايا الدم البيضاء بنسبة أكبر من أولئك الذين يفضلون الاستحمام الساخن.

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