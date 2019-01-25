"التقل صنعة".. هل إهمال الزوجة لزوجها يقلل الفتور العاطفي أم يزيده؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي

يعاني بعض الرجال من مشكلة إهمال الزوجات لهم بعد الزواج، خاصة بعد أن كانت علاقتهم مع زوجاتهم في فترة الخطوبة "سمن على عسل".. فما الأسباب التي تؤدي إلى ذلك وما الحل؟

في البداية؛ قالت إيمان عبد الله، أخصائية الطب النفسي لـ"الخليج 365": "إن بعض الزوجات تُعاني من إهمال أزواجهن بعد فترة من الزواج، مما يفسد الحياة الزوجية ويخلق شعور "الفتور" والبرود العاطفي ليصل الأمر في بعض الأوقات إلى طلب الانفصال أو الطلاق".

وأضافت إيمان: "هناك اعتقاد سائد بأن تعمد إهمال الزوجة لزوجها نسبياً يجعل العلاقة أقل فتوراً، وهي معلومة صحيحة ولكن بحدود، تتم من خلال تعمد الزوجة تمثيل أن لديها أشياء أخرى تشغلها في حياتها واهتمامات مختلفة، وليس الإهمال بالمعنى الحرفي".

وقدمت "إيمان" عدد من النصائح لتجاوز الشعور بالفتور العاطفي بعد الزواج، ومنها:

1- إشعار الزوج بأن الزوجة لديها أمور أخرى غيره، فالرجال غالبًا ما يشعرون بالإثارة عند البحث عن الاهتمام من المرأة.

2- احرصي على استرجاع الذكريات الطيبة بينكما، خصوصًا ذكريات فترة الخطوبة أو فترة التعارف.

3- الجلوس والحديث مع الزوج باستمرار في الأوقات المناسبة، ومشاركته في في اختيار ملابسه، ومشاهدة فيلم رومانسي معًا، يشعره بالحب والاهتمام.

4- اهتمام الزوجة بنفسها، وتألقها بإطلالة مختلفة من قصات الشعر، والملابس والعطور، يجعله يراها أنثى مختلفة ومتميزة.

5- حرص الزوجة على التجديد في العلاقة الحميمة، وخلق أجواء رومانسية متجددة.

6- تغيير الزوجة لديكورات المنزل كل فترة، يثير إعجاب الزوج، بل ويشعر الزوجين بكسر الروتين.