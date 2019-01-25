كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 03:59 مساءً - شاب يضع حليمة بولند في موقف محرج أمام جمهورها - فيديو

وضع أحد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الإعلامية الكويتية حليمة بولند في موقف محرج بسبب "الدلع".

وظهرت حليمة بولند برفقة مواطنها نجم مواقع التواصل الاجتماعي، عبودكا، في مقطع على "سناب شات"، وكانت حليمة، التي يتهمها ناشطون عادة أنها تتعمد الدلع، تحاول تقديم إعلان عن مستحضر تجميلي سيروم للوجه، وعلقت وهي تسأل عبودكا عن السيروم بطريقتها المعتادة، فرد عبودكا على الفور عليها بالقول: "أنا قلتلك تبين تطلعين بسنابي لا تدلعين".

وحاول عبودكا أن يملي على حليمة طريقة الإعلان بعيدا عن "الدلع"، لكنها لم تجدها على ما يبدو، ما دفعه للسخرية منها، ورغم رد فعل عبودكا، لكن بولند أخذت كلامه من باب الدعابة.