كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 03:59 مساءً - ضبط 60 طن سمك ماكريل فاسد بثلاجة بطوخ بالقليوبية



ضبطت مباحث التموين بالقليوبية 60 طن سمك ماكريل فاسد، بثلاجة بدائرة مركز طوخ، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق. تلقي اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، اخطارا من العميد خالد المحمدى مدير مباحث التموين بالقليوبية، بضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ المجمدات كائنة بطريق القاهرة- الإسكندرية الزراعى بناحية السفاينة بدائرة مركز شرطة طوخ، لقيامه بتخزين كميات كبيرة من الأسماك المجمدة غير صالحة للاستهلاك بلغت 60 طن سمك ماكريل، وارد أجنبى، مختلف الأنواع. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

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