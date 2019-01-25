كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 03:59 مساءً - تعرف علي أعمال الفنان الشاب جورج غبور في رمضان 2019



يشارك الفنان الشاب جورج غبور في عملين دراميين خلال شهر رمضان المقبل الأول "طلقة حظ" مع الفنان مصطفى خاطر، والذي يقوم بإخراجه أحمد خالد موسى. والثاني "فكرة بمليون جنيه" مع الفنان علي ربيع، والذي انطلق تصويره منذ أيام قليلة في منطقة نزلة السمان. ويذكر أن غبور شارك في العام الماضي بمسلسلين هما "اختفاء"، "ربع رومي"، بالإضافة إلى عملين سيتم عرضهما خلال هذا العام وهما "أفراح إبليس" و"أهو ده اللي صار".

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