كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 03:59 مساءً - منة فضالي تستغيث بالجمهور !

تعرضت النجمة منة فضالي لموقف غريب حيث إن هناك شخصا غريبا يطاردها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"انستجرام" ويذهب يوميا إلى مكان سكنها.

وكتبت منة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "دلوقتى فى حد جالى البيت اتهجم علينا والبواب طرده وأنا معرفهوش، وبيجى كل يوم وشكل حد مسلطك عليا، حد يقولى أعمل إيه، ومش عارفة مين ده، شكله غريب ومستنينى تحت البيت، ممكن حد يساعدنى".

يذكر أن تشارك منة فضالى فى فيلم "الموقف" وتجسد دور فلاحة والعمل من تأليف محمد رضا وإخراج ممدوح زكى وبطولة طلعت زكريا وإيناس النجار ومحمد رضا وعايدة رياض وأيمن قنديل وسامى مغاورى.