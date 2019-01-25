كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 03:59 مساءً - أحمد جمال يكشف عن مواقف طريفة تعرضت له خطيبته.. أتفرج

قال المطرب أحمد جمال، إن خطيبته شعرت بالارتباك عندما سألها إن كانت مخطوبة، ولجأت لخدعة بغرض تجنب المعاكسات بإظهار أنها مخطوبة، مضيفا أنه سألها في البداية إن كانت مخطوبة فردت بالإيجاب، رغم أن ذلك لم يكن صحيحا.

وأضاف أحمد جمال خلال لقائه ببرنامج "معكم منى الشاذلي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، على شاشة CBC، أن أغنيته الجديدة "توكلت على الله" لا علاقة لها بخطوبته، موضحا أن خطوبته على فتاة سعودية أردنية جاءت بالمصادفة تزامنا مع الأغنية.

وكشف "جمال"، أن خطيبته ديانا من أب سعودي وأم أردنية تعرف عليها في دبي بالإمارات عندما كان يجري أحد اللقاءات الإذاعية لإحدى المحطات الإذاعية، كانت تعمل مذيعة بها في هذا التوقيت، مشيرًا إلى أن التعارف تم بينهما أثناء غنائه لأغنية "نخبي ليه" للفنان وائل جسار.

وأوضح، أن خطيبته عندما جاءت لمصر تعرضت للكثير من المواقف الطريفة لعدم فهمها للهجة المصرية عند طلبها للطعام، لافتًا إلى أن خطيبته ستقيم في مصر وستعمل في مجال بعيد تماما عن الإعلام.

وخلال الحلقة، غنى أحمد جمال أغنية "نخبي ليه"، للمطرب وائل جسار، التي نالت إعجاب جمهور منى الشاذلي في الاستديو وغني أحمد جمال أغنية " نخبي ليه" بشكل مختلف عن وائل جسار وأدى وائل جسار أغنية "نخبي ليه" ضمن أحداث فيلم "365 يوم سعادة" للفنان أحمد عز.

كما أدى أحمد جمال، أغنية عمرو دياب "نقول إيه" على طريقة محمد عبد الوهاب، مما أثار حماس الجمهور المتواجد داخل الإستديو، الذى تفاعل مع المطرب بالتصفيق.