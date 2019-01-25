كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 03:59 مساءً - سعودية طبخت لصديقاتها ضب .. واكتشفوا بعد الاكل - فيديو

أصيبت مجموعة من النساء السعوديات، بالغضب الشديد والاشمئزاز بعد أن أخبرتهن صديقتهن بتناولهن حيوان الضب، بعد أن قامت بدعوتهن على العشاء عندها.

قامت الفتاة بدعوة صديقاتها لتناول العشاء عندها، ولم تخبرهن عن نوع اللحم الموجود في الكبسة التي أعدتها لهن.

أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الفتيات وهن يتناولن الطعام في حديقة المنزل، ثم قامت الفتاة بسؤالهن عن جودة الأكل فشكرن فيه إلا واحدة قالت: "يبدو به طعم غريب هل اللحم دجاج أم سمك"، وهنا جاءت لحظة المصارحة وقامت بإبلاغهن بحقيقة أن اللحم المطبوخ مع الكبسة هو لحم الضب، فقمن بقذفها بأقرب شيء في أيديهن وفيهن من قامت بمحاولة استرجاع الطعام التي تناولته.