كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 03:59 مساءً - بالفيديو - شريف مدكور يكشف سبب أرتدائه ملابس عليها صور الآثار

قال الإعلامى شريف مدكور، إنه يعمل على تشجيع المنتج المصرى بشكل مستمر نظرًا للجودة العالية التي تتمتع بها المنتجات المصرية فى مختلف الأزياء والإكسسوارات، مشددًا على أن نظارته مصرية عالية الجودة بـ1500 جنيه ونظيرتها المستوردة تساوى 15 ألف جنيه.

وأكد مدكور خلال لقائه في برنامج "أنا وبنتي" المذاع على فضائية ON E أنه لا يلبس إلا صناعة مصرية لتشجيع المنتج المحلي، ولا يقوم بارتداء أي ماركات أجنبية، كما أنه يرتدي أحذية مصرية، مؤكدًا أنه يفعل ذلك لتشجيع الصناعة المحلية مناشد مدكور الشباب عدم ارتداء ملابس عليها أعلام دول أجنبية أو رموز أجنبية.

وكشف أنه خلال سفره إلى الخارج يحرص على ارتداء ملابس مصرية مطبوع عليها صور الآثار والمعالم السياحية المصرية، حتى يتعرف الآخرين على مصر وحضارتها.