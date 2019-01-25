كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 03:59 مساءً - بالصور - إحتفالية شبكة إعلام المرأه العربية بعنوان " نماذج ناجحة وتكريم الأفضل "

وسط حضور حاشد رفيع المستوى انعقدت ندوة وإحتفالية شبكة إعلام المرأه العربية تحت عنوان تجارب ونماذج ناجحة وتكريم الأفضل .

فى البداية تحدثت مقدمة الحفل الاعلامية الاستاذة سميه كيوان رئيس تحرير جريدة الشبكة وبوابة المرأه العربية التى رحبت بالحاضرين من الدول العربية واشارت الى الندوة والاحتفالية سوف تشهد عرض تجارب ونماذج ناجحة وتكريم الفائزات والفائزين فى مسابقة الافضل التى نظمتها الشبكة

وعقب ذلك تحدث المستشار الإعلامى الأستاذ معتز صلاح الدين مؤسس ورئيس شبكة إعلام المرأه العربية الذى رحب بالحاضرين من اصحاب القامات الرفيعة كما رحب بالفائزات والفائزين من الدول العربية الذين فازوا فى مسابقة الافضل التى نظمتها الشبكة ووجه تحية خاصة الى الحاضرات من موريتانيا الفائزات فى مسابقة الافضل لحضورهن الى الندوه والحفل كما وجه شكرا خاصا الى معالى الوزير سيدى محمد ولد محم وزير الثقافة والصناعه والعلاقات مع البرلمان فى موريتانيا الذى كان له دوركبير فى حضور الفائزات من موريتانيا الى الحفل والندوة واكد رئيس الشبكة انه يحمل للشعب الموريتانى تقديرا خاصا مشيدا بدور المرأه الموريتانية فى كافة المجالات واشار الى انه قام بتأسيس الشبكة فى مارس 2015 وقد حققت نجاحات مستمرة بحمد الله مؤكدا ان العمل فى الشبكة يدار بشكل مؤسسى واكد اعتزازه وافتخاره بما حققته مسابقة الافضل التى نظمتها الشبكة التى حظيت بمصداقية وخير دليل عى ذلك ردود الافعال الايجابية على النتائج التى اعلنتها الشبكة بمصداقية وخير مثال على ذلك تصريحات جلالة ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذى اعرب عن الفخر والاعتزاز باختيار الشبكة للاستاذه فوزيل زينل رئيسة مجلس النواب البحرينى صاحبة افضل انجاز سياسى للمرأه العربية فى 2018 واعتبر جلالة الملك هذا الاختيار انجازا للبحرين قيادة وشعبا وللمرأه البحرينية

واضاف معتز صلاح الدين : كما سعدنا كثيرا برد فعل الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية الذى قام بتكريم الاستاذه ولاء احمد علاء الدين التى فازت فى مسابقة الافضل بدرع بلقب معلمه عربية صاحبة مبادرة علمية فى المدارس 2018 وتم التكريم بحضور الاستاذ طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية الذى يشرفنا بالحضور اليوم ..واشار رئيس الشبكة الى ان ردود الفعل الاعلامية الكبيرة فى مصر وموريتانيا واليمن والمغرب وتونس تجاه نتائج مسابقة الافضل هى وسام على صدر الشبكة وتؤكد مصداقية الشبكة واضاف ان الشبكة تضم قيادات من 18 دولة عربية واغلب قيادات نسائيه مشيرا ان لشبكة قدمت الدعم الاعلامى لمئات النساء فى الوطن العربى وان هناك 4 قيادات من الشبكة وصلوا الى مراكز قيادية وهم : السفيرة ابتسام زيدان الامين العام للشبكة التى اصبحت قبل عدة شهور عضوا فى المجلس التشريعى الفلسطينى والاعلامية العراقية انسجام الغراوى عضو الامانه العامه للشبكة التى اصبحت قبل شهور عضوا منتخبا فى مجلس النواب العراقى والاستاذه آمنه محسن العبد الامين العام المساعد للشبكة التى وصلت الى منصب نائب محافظ ابين باليمن والليبية د. فاطمه صالح التى اختيرت رسميا ضمن لجنة اعداد الجزء الخاص فى الدستور الليبى كما نفتخر بوجود قامات اخرى عظيمه فى الشبكة ومنهم د. سعاد السويدان المنتخبة رئيسة المكتب التنفيذى للشبكة والتى تشغل منصب مديرة المركز الاقليمى للطفولة والامومه " اليونسكو " بدولة الكويت والاعلامية الموريتانية امنيه سيدى عضو الامانه العامه للشبكة والتى تشغل منصب رئيسة اتحاد اعلاميات موريتانيا وكذلك الدكتوره سليمه الفاخرى عضو الهيئة العليا للشبكة والتى تشغل رئيسة منتدى تمكين المرأه والشباب فى ليبيا والكثير ايضا من قيادات الشبكة البارزات

وتحدث عقب ذلك اللواء أركان حرب محسن حلمى احمد رئيس لجنة التنمية المستدامة بالشبكة

الذى رحب بالحاضرين ووجه لهم الشكر والتقدير مؤكدا ان الشبكة تواصل دورها فى مساندة المرأه العربية كما استعرض جانبا من انشطة لجنة التنمية المستدامه فى الشبكة التى بدأت عملها فى شهر مارس 2018 كما قدم نبذه عن تجربته فى العمل المدنى بعد انتهاء فترة خدمته العسكرية وعمله سكرتيرا عاما مساعدا لمحافظة الاسماعيلية وسكرتيرا عاما مساعدا لمحافظة قنا فى مصر واشار الى انه من خلال توليه منصب المشرف العام على لجنة مكافحة الفكر الارهابى يتم العمل بفكر يعتمد على أن مكافحة الفقر هى من أسباب سد الباب أمام الارهاب وان هذا من الأمور الهامه في مواجهة الفكر الارهابى بالإضافةإلى التوعيه

وخلال الندوة والاحتفالية تم تكريم الأستاذة آمنة محسن العبد من اليمن والتى تشغل أيضا منصب الأمين العام المساعد بالشبكة وقد اختارتها لجنة التحكيم أفضل شخصية نسائية عربية قدمت أعمالآ إنسانية وخيرية واغاثية فى عام 2018 وقد تسلمت الدرع من المستشار الاعلامى معتز صلاح الدين مؤسس ورئيس الشبكة الذى اشاد بجهودها الكبيرة الموثقه فى اليمن فى كافة المجالات التى تهم المرأه والاسرة .

وقد تحدثت الاستاذة آمنة محسن العبد عقب تكريمها حيث قدمت الشكر والتقدير على تكريمها واكدت استمرار جهودها من خلال رئاستها لاتحاد نساء ابين باليمن وايضا من خلال توليها منصب الامين العام المساعد لشبكة اعلام المرأه العربية واشارت الى ردود الافعال الاعلامية الكبيرة فى اليمن عقب فوزها بجائزة افضل شخصية عربية قدمت اعمالا انسانيه واغاثيه وخيرية حلال عام 2018

وعقب ذلك قام اللواء أركان حرب محسن حلمى أحمد رئيس لجنة التنمية المستدامة بشبكة إعلام المرأه العربية بتسليم درع إلى المهندس أحمد الصبرى من جمهورية مصر العربية الفائز بدرع أفضل أسلوب رى حديث بالطاقة الشمسية

ثم قام المهندس أحمد الصبرى رئيس شركة جرين ايجل وفريق العمل بعرض لهذه الطريقة فى الرى التى توفر فى المياه وتزيد الإنتاج مما يعود بالنفع على الأسر والمجتمعات العربية حيث قام بشرح وافى هو وفريق عمله لهذه الطريقة وما تحقق من نجاحات فى مصر بالفيديو والصور وخاصة تجربتها فى الاراضى التابعه لشركة الصالحية ونجاح هذه التجربة وانه سيتم زراعة 200 فدان كمرحلة اولى بهذه الطريقة فى الرى وهو ما أثار إعجاب الحاضرين ووجه له رئيس الشبكة خالص التقدير باعتباره نموذجا مشرفا للشباب المصرى والعربى و أشارت السيدة أدل من جنوب افريقيا إلى أهمية هذه الطريقة وهى نظام فلوبى للرى هو الجيل الجديد لأنظمة الرى الحديث وله عدة مزايا من توفير المياه وزيادة الانتاج واشار د. شيب ستيم من كينيا أن هذا النظام موفر لمياه الرى وسوف يحقق الأمن الغذائي فى العالم كله باستخدام الطاقة الشمسية واشاد بدور شبكة اعلام المرأه العربية وأكد المهندس علاء نبيل المدير الاقليمى للشركة فى الشرق الأوسط أهمية هذا النظام فى الرى الذى يحقق وفر المياه وزيادة الإنتاج واشار الى انه منذ زمن طويل جرت محاولات لاستخدام الطاقة الشمسية ولذك شركة ايجل تك طوعت الطاقة الشمسية للاستخدام فى الرى وهذا سوف يغير من خريطة الزراعة على مستوى العالم ويمكن ان تستفيد به مصر فى زراعة المليون ونصف المليون فدان ومساحات اكبر ايضا وهو نظام حديث ثبت نجاحه

وعقب ذلك قام اللواء اركان حرب محسن حلمى أحمد بتسليم شهادة شكر وتقدير الى الاستاذ طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية تقديرا لجهوده

ثم قام المستشار الاعلامى معتز صلاح الدين رئيس الشبكة بتسليم درع أفضل معلمة عربية صاحبة افضل مبادرة علمية فى المدارس 2018 الى الاستاذة ولاء احمد علاء الدين وهى من مدرسة حسن أبو بكر الرسمية المتميزه للغات بمحافظة القليوبية والتى حقق طلابها نتائج متميزة من خلال مبادرة الرواد المثاليين صناع قاده وقد تم تكريم هؤلاء الطلاب

حيث تم تسليم شهادات التقدير إلى الطلاب المخترعين المتميزين على النحو التالى :-

الطالب يوسف ياسر ابراهيم (الصف الأول الإعدادى)

والطالب ادهم مجدى اسماعيل (الصف الثانى الاعدادى)

والطالب ابراهيم صلاح ابراهيم (الصف الثانى الاعدادى)

الطالب انس اسامة محمد

والطالب حازم محمد على

والطالب ثروت السيد ابراهيم

والطالب عبد الرحمن حمدى حسن

-ثم ألقى الاستاذ طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية كلمه اكد فيها دعم محافظ القليوبية ومديرية التربية والتعليم بالقليوبية للعملية التعليمية وكل مخترع ونابغ واشار الى ان الطلاب الذين يتم تكريمهم اليوم من مدرسة حسن أبو بكر الرسمية المتميزه للغات بمحافظة القليوبية وسبق لهذه المدرسة وهى فى قرية أن نفس العام الماضي على لقب أفضل مدرسة عربية وحصلت على المركز الثالث ووجه التحية للطلاب المخترعين المتميزين وإلى ولاء احمد علاء الدين صاحبة المبادرة واشار الى تحقيق طلاب القليوبية العام الماضي مراكز متقدمة وبعدد كبير فى الثانوية العامة وتعقيبا على الكلمة وجه الصحفى والمستشار الاعلامى معتز صلاح الدين رئيس الشبكة الشكر والتقدير الى الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية والاستاذ طه عجلان لاهتمامهما برعاية الطلاب النابغين..وتحدثت بعد ذلك الاستاذة ولاء احمد حيث قدمت شرحا لتاريخ مبادرة الرواد المثاليين صناع قاده وما حققته من إنجازات

وقد تم عرص فيلم تسجيلى عن المبادرة وما حققه الطلاب والطالبات من إنجازات من خلال هذه المبادرة

وعقب ذلك تضمن الحفل والندوة فقره شعرية للشاعر الاستاذ محمد خلف الذى القى قصيدته نساء العرب اسياد وسط تصفيق الحاضرين

-- وعقب ذلك قدم الدكتور محروس عامر عضو الهيئة العليا للشبكة والمدير التنفيذى لإحدى شركات نظم المعلومات بالسعودية ورقة عمل تحت عنوان (نظم المعلومات السحابية تدعم مجالات العمل النسوية واشار فيها إلى إمكانية الاستفادة من هذه النظم فى الأمور التى تخص الأسرة بتكلفة بسيطة مثل حضانات الأطفال والانديه الصحيه وعقب ذلك تكريم الاستاذه الدكتوره ثريا احمد البدوى بدرع افضل استاذة جامعية لعام 2018وقد حالت ظروف عملها كاستاذة فى إحدى الجامعات السعودية دون الحضور وتسلم الدرع نيابة عنها والدها القبطان ربان أعالى البحار الكابتن احمد البدوى محمد حامد حسن بحضور والدتها العميده جامعية السيده /زينب فهمى احمد فهمى وابنة د. ثريا .. الدكتوره عهد خالد الشباسى.

وألقى القبطان ربان اعالى البحار الكابتن أحمد البدوى محمد حامد حسن كلمة عبر فيها عن فخره بفوز ابنته بالجائزة واشار الى انه من أهم الشخصيات التى لعبت دورا علميا عظيما فى تفوق د. ثريا البدوى. .الراحل العظيم الدكتور مختار التهامى عميد كلية الاعلام الاسبق وأكد أهمية دور المرأه فى حياتنا

وعقب ذلك تم تكريم الاذاعيةالمغربية هدى نصر الدين البكاى لهبيل الفائزه بدرع أفضل اذاعية عربية 2018

كما تم تكريم إسم شقيقتها الشاعره الراحلة هند نصر الدين وتسلم الدرع وشهادة التقدير الاستاذ احمد البطل وعقب ذلك تم دعوة الحاضرين إلى حفل عشاء أقامته الشبكة .. وعادت الندوة والاحتفالية عقب ذلك إلى الانعقاد

ومع بداية الجلسة الثانية تم تكريم د. شكرية المراكشى من الجمهورية التونسية حيث قام المستشار الاعلامى معتز صلاح الدين رئيس الشبكة بتسليمها درع أفضل إمراة عربية فى مجال الزراعات الغير تقليدية فى الصحراء وقدمت د. شكريه المراكشى ورقة عمل تحت عنوان الغذاء الأمن صحه وحياة كريمة واشارت فيها أن مصر منبع الزراعة فى العالم واشارت الى ان الأمن الغذائي يجعلنا نبحث عن مصادر غذائية جديدة لتحقيق الأمن الغذائي وهناك العديد من النباتات التى لا تستخدم مياه رى كثيرة وتحقق الأمن الغذائي ومنها ما بدأ يظهر فى مصر بتحفظ مثل الكينوا والدخن والخروع والخروع والجتروفا والمورينجا والسليكورينا والكانولا

-وعقب ذلك تم تكريم الفائزات من الجمهورية الاسلامية المورتانية التى حصلت هذا العام ولاول مرة على المركز الاول فى فرعين هامين حيث فازت الاعلامية الاستاذة إتفرح المهدى بدرع أفضل إعلامية تهتم بمعالجة موضوعية لقضايا المرأه العربية2018 وسلمها درع التكريم المستشار الاعلامى معتز صلاح الدين رئيس الشبكة

-ثم تحدثت الاعلامية الموريتانية الاستاذة إتفرح المهدى التى عبرت عن سعادتها بهذا التكريم وخاصة فى مصر واشارت الى ان المرأه فى موريتانيا لها دور هام فى كافة المجالات وعقب ذلك تم تكريم الاعلامية الاستاذه آمنة محمد المصطفى والتى تتسلم درع أفضل اذاعية رياضية عربية لعام 2018 حيث سلمها الدرع المستشار الاعلامى معتز صلاح وتحدثت الاستاذة الاعلامية امنة محمد المصطفى حيث عبرت عن تقديرها لهذا الفوز الذى حققته وتحدثت عن تجربتها فى الاعلام الرياضى منذ عام 2013 وحتى الآن

- وعقب ذلك تم عرض ورقة عمل قدمها الاستاذ حسام ثابت رئيس مؤسسة حورس للرعاية الصحية والتنمية الاجتماعية الذى قدم شرحا لما تقوم به مؤسسته فى مجال الرعاية الصحية وبطريقة تحفظ كرامة متلقى الخدمه وكذلك الخدمات الاجتماعية بطرق مبتكرة قام بشرحها تفصيلا

- وعقب ذلك تم تكريم الصحفية المصرية الاستاذة أمل خضير الفائزه بدرع افضل مقال صحفى عن الأسرة تسلمها من الاستاذه امنه محسن العبد الامين العام المساعد بالشبكه نيابة عنهاالاستاذه شيماء محمد

- وألقت كلمة مصر الاعلامية شرين عواد القيادية بالشبكة التى أشارت إلى الدور التطوعى للشبكة فى ابراز نجاحات المرأه العربية وإلى أن الإقبال الكبير على المشاركة فى مسابقة الافضل التى نظمتها الشبكة دليل على الثقة الكبيرة في الشبكة

وتحدثت ممثلة سوريا فى الشبكة الاستاذة صفاء ابراهيم عضو المكتب التنفيذى للشبكةالتى عبرت عن فخرها بوجودها قيادية فى الشبكة منذ عامين ونصف وان دور الشبكة التطوعى فى خدمة قضايا المرأه العربية هو دور هام ويؤكد اهمية ما تقوم به المرأه العربية من جهود

ثم تحدثت الاعلامية الليبية صباح سليمان عضو المجلس الاستشارى بالشبكة حيث القت كلمة ليبيا حيث قدمت التهنئة لجميع الفائزات الذين تم تكريمهم واعربت عن سعادتها بدور المرأه ووجهت التحية الى الرئيس السيسى الذى يدعم دور المرأه واشادت بدور المرأه العربية خاصة فى فترة ما يسمى بالربيع العربى حيث شهدت بعض البلدان العربية احداثا ملتهبه واثبت المرأه العربية جدارتها وقدرتها واشادت بتقلد المرأه المصرية حاليا 6 مناصب وزارية

وعقب ذلك القت كلمة العراق الاستاذه صبرية احمد عضو المكتب التنفيذى للشبكه التى اشارت الى سعادتها بوجودها قيادية فى الشبكة منذ اكثر من عامين واكدت اهمية دور الشبكة التطوعى فى دعم وابراز نجاحات المرأه العربية وقدمت التهنئة الى الفائزات فى مسابقة الافضل التى تنظمها الشبكة سنويا

والقت الدكتورة مريم البتول الكندرى عضو المجلس الاستشارى بالشبكة كلمة السودان حيث وجهت التحية الى رئيس الشبكة على الدور الكبير الذى تقوم به الشبكة واكدت اهمية دور المرأه العربية واشادت بوجود قيادات نسائية وغير نسائيه فى الشبكة مما يكشف عن دعم قيادات الشبكة الرجال للمرأه العربية وهذا امر يستحق التقدير

وعقب ذلك دار حوار مفتوح مع الحاضرين وقام الطلاب المخترعين المتميزين من مدرسة حسن ابو بكر الرسمية المتميزه للغات بعرض نماذج من اختراعاتهم امام الحاضرين وسط تصفيق واعجاب الحاضرين كما القى الشاعر محمد خلف رئيس اللجنة الثقافية فى الشبكة عددا من قصائده وسط تصفيق الحاضرين كما القت الاستاذ ساميه العيسوى عضو الهيئة العليا للشبكة كلمة قدمت فيها التهانى للفائزات واكدت اهمية دور الشبكة فى دعم المرأه العربية كما قدمت شهادة تقدير للمستشار الاعلامى معتز صلاح الدين رئيس الشبكة وعقب ذلك اعلن رئيس الشبكة تكريمه للمذيع الشاب شادى نبيل بعد فوزه بمنصب مقرر لجنة الاعلام فى الشبكة حيث اكد رئيس الشبكة اهمية دور الشباب كما وجه التحية الى الدكتوره رحاب رضوان بعد اختيارها رئيسة للجنة الرياضة فى الشبكة واشاد بتاريخها الرياضى الحافل والتقط الجميع فى نهاية الندوه والفعالية الصور التذكارية

الجدير بالذكر انه كان من بين ضيوف الندوة والحفل الذين حضروا : الاستاذ طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية واللواء مهندس ياسر محمد سالم سعودى رئيس قطاع التدريب بوزارة الانتاج الحربى والاعلامى احمد سمير رئيس جمعية الصداقة المصرية التونسية والدكتور محمد المرى محمد اسماعيل رئيس الجمعية العربية للقياس والتقويم والاستاذ محمد وصفى العزيزى مدير عام العلاقات العامه بقطاع التدريب وزارة الانتاج الحربى والقبطان ربان اعالى البحار احمد البدوى والدكتوره هنيه الجمل عضو هيئة تدريس بجامعة قناة السويس والمستشار مؤمن العقيلى والدكتورة جيهان فرحات رئيس المجلس العربى للاستثمار والاعلامية مديحه ابو المعاطى ولاعب الكرة المصرى عبد الله الزيات ولفيف من الشخصيات .







































