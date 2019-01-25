كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 03:59 مساءً - فاشنيستا كويتية توثق رد فعل طفلها لحظة وفاة جدته - فيديو

تسبب مقطع فيديو صورته فاشنيستا مقيمة في الكويت، لردة فعل ابنها وهي تخبره بأن جدته فارقت الحياة، إلى إحالتها للنيابة العامة بالتعاون مع جمعية حماية الطفل، بعد أن أثار الفيديو جدلا واسعا بين المغردين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أظهر مقطع الفيديو الذي انتشر ردة فعل الطفل الذي يبلغ من العمر ١١ عاما، المؤثرة لحظة علمه بخبر وفاة جدته، حيث دخل في نوبة بكاء هستيرية، فيما كانت الأم متماسكة، ولم يظهر عليها أي تأثر رغم وفاة والدتها، مما أثار استياء واستنكار المغردون، ووصفوا الفيديو بالمستفز وغير الإنساني.

وبالرغم من بكاء الطفل ظلت والدته تصوره، ونشرت المقطع عبر حسابها في تطبيق "سناب شات" من دون مراعاة مشاعر طفلها، مما تسبب في تعرضها لهجوم وانتقادات واسعة، ما دفع إدارة الجرائم الإلكترونية إلى إحالتها للتحقيق.

فاشنيستا تصور ردة فعل اخوها على خبر وفاة امها !! اي قلب تملك مستحيل تكون انسانه طبيعيه مثلنا