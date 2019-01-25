كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 03:59 مساءً - سيمون تواصل تصوير مسلسل "قيد عائلي" مع ميرفت أمين

تواصل النجمة سيمون تصوير دورها في مسلسل "قيد عائلي" أمام النجمة ميرفت أمين المقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني وتحديدا منتصف شهر فبراير.

ويشارك في بطولة المسلسل 62 فنانا من نجوم الدراما التلفزيونية، ويعد العمل الثاني الذي يتولى المخرج تامر حمزة مهمة إخراجه بعد الجزء الثاني من مسلسل" الأب الروحي".

مسلسل "قيد عائلي" تأليف محمد رجاء، وإخراج تامر حمزة، ويضم عددًا كبيرًا من الفنانين، منهم ميرفت أمين، بوسي، صلاح عبدالله، سيمون، ميريهان حسين، دنيا عبدالعزيز، نضال الشافعي، أحمد التهامي، أميرة هاني، كارولين عزمي، كريم عبدالخالق، وعدد آخر من الفنانين الشباب.