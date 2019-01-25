كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 03:59 مساءً - إصابة 17 شخصا فى حادثين مرورين بالمنيا

أصيب 17 شخصا فى حادثين مرورين بالمنيا بينهم طفل رضيع.

الحادث الأول وقع لدى انقلاب ميكروباص، إثر إنفجار أحد إطاراته بالطريق الزراعي المار بمدخل ملوي.

وأكدت التحريات أن السيارة (الميكروباص) كانت قادمة من مدينة المنيا في الاتجاه الجنوبي، في طريقها لملوي، وأثناء سير السيارة بالقرب من مدخل السبعيني أنفجر أحد إطارات السيارة، مما أدي لانقلابها وإصابة كل من "يوسف إبراهيم يوسف 60 سنة، ونجله إبراهيم، 23 سنة وأسماء علي وهبة 28 سنة، وناصر سليمان عبد المالك، 53 سنة، وأبو الحسن محمد عبد الغني، 32 سنة، ونجله الرضيع محمد، عام ونصف العام، ودلال زكي محمد، 50 سنة مدرسة، ومريم فخري فؤاد، 30 سنة، وأمينة محمد صادق 16 سنة".

كما استقبلت مستشفي المنيا العام والتأمين الصحي 8 مصابين إثر تصادم ميكروباص مع سيارة بيجو علي وصله طريق الجيش بني حسن - المنيا.

حرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة ، وجاري العرض على النيابة العامة.