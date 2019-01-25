كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 03:59 مساءً - الإعلامية ​حصة اللوغاني​ تعترف بإصابتها بالوسواس القهري

نشرت الإعلامية ​حصة اللوغاني​ مقطع فيديو لها عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت من خلاله عن إصابتها باضطراب الوسواس القهري.

وقالت حصة في الفيديو: “عندي مرض اسمه ( OCD ) أي اضطراب الوسواس القهري، أي أحد يشتغل معاي ما يقدر يتحمل، ويتعب، صراحة لازم أتعالج، الموضوع جدا متعب، في الدقة والملاحظات، كل شيئ لازم يكون منظم وبمكانه”.

وتابعت: “لازم شوف دكتور نفسي حالتي صعبة، قاعدة أكسر بخاطر ناس، وأزعل ناس بدون قصد، إذا شعرة مو ظابطة لازم أعدلها، والعيال وايد متأذين من هل الوضع، وأنا أتوقع نفسي مثل الكثير من الناس ما حب وقت شخص يتحدث معاي يلمسني أو قريب مني، لازم يكون فيه مسافة بيني وبينه ،والمشكلة هل مرض مخليني ساعات ناس ما أعرفهم ودي أظبط لهم رموشهم أو حمرة شفافهم”.