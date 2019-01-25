كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 03:59 مساءً - الإعلامية حصة اللوغاني تعترف بإصابتها بالوسواس القهري
نشرت الإعلامية حصة اللوغاني مقطع فيديو لها عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت من خلاله عن إصابتها باضطراب الوسواس القهري.
وقالت حصة في الفيديو: “عندي مرض اسمه ( OCD ) أي اضطراب الوسواس القهري، أي أحد يشتغل معاي ما يقدر يتحمل، ويتعب، صراحة لازم أتعالج، الموضوع جدا متعب، في الدقة والملاحظات، كل شيئ لازم يكون منظم وبمكانه”.
وتابعت: “لازم شوف دكتور نفسي حالتي صعبة، قاعدة أكسر بخاطر ناس، وأزعل ناس بدون قصد، إذا شعرة مو ظابطة لازم أعدلها، والعيال وايد متأذين من هل الوضع، وأنا أتوقع نفسي مثل الكثير من الناس ما حب وقت شخص يتحدث معاي يلمسني أو قريب مني، لازم يكون فيه مسافة بيني وبينه ،والمشكلة هل مرض مخليني ساعات ناس ما أعرفهم ودي أظبط لهم رموشهم أو حمرة شفافهم”.
كانت هذه تفاصيل خبر الإعلامية حصة اللوغاني تعترف بإصابتها بالوسواس القهري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.