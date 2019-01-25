كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 03:59 مساءً - ضبط عصابة سرقة المواد البترولية من خطوط الأنابيب بالقطامية

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى القبض علي إثنين من عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول والإتجار فيها بمنطقة القطامية واحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى قسم شرطة ثالث القاهرة الجديدة "القطامية" بلاغا من موظف بشركة أنابيب البترول بإكتشافه وجود محبس مُثبت على خط أنابيب البترول (بدر/ التبين- التابع للشركه عمله، كائن بالمنطقة الجبلية أمام مصنع الأسمنت بطريق العين السخنة بدائرة القسم).

و على الفور تم تشكيل فريق من أجهزة البحث الجنائى لكشف ملابسات الواقعة والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها، حيث توصلت الجهود أن وراء إرتكاب الواقعة 4 أشخاص- مُحددين.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط إثنين من مرتكبى الواقعة وبمواجهتهما إعترفا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول بالمنطقة الجبلية وبيعها لحسابهما الشخصى بالمناطق العشوائية، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمَيْن الهاربَيْن.