كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 03:59 مساءً - شاهدوا جمال ابنة حسام جنيد وامارات رزق

تداولت مؤخراً صورة واضحة تظهر فيها ابنة الممثلة السورية ​امارات رزق​ والفنان ​حسام جنيد​ وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان سابقاً قد نشرا صوراً لها دون أن يظهر وجهها بشكل واضح أو كامل، اما في هذه الصورة فقد ظهر جنيد يحضن ابنته وهي تمسك بيده وبدا الشبه قريب جدّاً بينهما.

من المرجح أن تغيب رزق عن الساحة الفنية خلال الفترة القليلة المقبلة بسبب تفرغها لتربية طفلتها، ويذكر أنها شاركت في السباق الرمضاني الفائت وأدّت دور البطولة في مسلسل ” فوضى ” للمخرج سمير حسين.

