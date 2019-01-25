- 1/2
- 2/2
كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 03:59 مساءً - شاهدوا جمال ابنة حسام جنيد وامارات رزق
تداولت مؤخراً صورة واضحة تظهر فيها ابنة الممثلة السورية امارات رزق والفنان حسام جنيد وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان سابقاً قد نشرا صوراً لها دون أن يظهر وجهها بشكل واضح أو كامل، اما في هذه الصورة فقد ظهر جنيد يحضن ابنته وهي تمسك بيده وبدا الشبه قريب جدّاً بينهما.
من المرجح أن تغيب رزق عن الساحة الفنية خلال الفترة القليلة المقبلة بسبب تفرغها لتربية طفلتها، ويذكر أنها شاركت في السباق الرمضاني الفائت وأدّت دور البطولة في مسلسل ” فوضى ” للمخرج سمير حسين.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا جمال ابنة حسام جنيد وامارات رزق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.