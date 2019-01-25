كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 03:59 مساءً - ظهور نادر لجنى ابنة ريهام حجاج من زواجها الاول.. هل تشبهها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للممثلة المصرية ​ريهام حجّاج​ برفقة ابنتها جنى، من زوجها السابق ميكي، واندهش متابعو ريهام حجّاج من إخفاء ابنتها، حيث إنّ نسبة كبيرة لم تعلم أنّ لريهام ابنة من الأساس.

من ناحية أخرى، كانت ريهام قد أعادت نشر صورة من حفل زفافها السابق عبر هذه المواقع، معلقة عليها آنذاك: “الناس التافهة اللي اجتهدت عشان تطلّع صورة قديمة لكتب كتابي من مجلة وتنشرها على إنّها شيء ممكن يضايقني أحب أقولهم إطلاقاً.. كل محاولات التشويه اللي عمالة تحصل لواحدة اتجوزت على سنة الله ورسوله من راجل مُطلَّق أصلاً إن دلت على شيء فتدل على مرض النفوس (ونصيحة للستات الفاضية.. مفيش راجل بيتسرق)، الناس بتتجوز وتطلق عادي وكل شيء قسمة ونصيب وربنا اللي بيبقى كاتب ومقدّر”.

