كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 03:59 مساءً - موناكو يتفوق على آرسنال في صفقة هجومية من أتليتكو مدريد

جيلسون مارتينز

كشفت تقارير صحفية، أنّ نادي موناكو الفرنسي، بات قريبًا من اتمام التعاقد مع الدولي البرتغالي "جيلسون مارتينز" جناح فريق أتليتكو مدريد، قبل أيام من نهاية سوق الانتقالات الشتوي.

وكان "جيلسون" قد طلب من إدارة ناديه السماح له بالرحيل في سوق الانتقالات ، في ظل عدم حصوله على فرصة تحت قيادة "دييجو سيميوني"، ويرغب موناكو وآرسنالالإنجليزي التعاقد معه.

وبحسب شبكة "جول" العالمية في نسختها الإسبانية، فإن "خورخي مينديز" وكيل أعمال "مارتينز" قد تواجد في موناكو أمس، للتفاوض مع نادي الإمارة حول التفاصيل الخاصة بعقده مع النادي.

وأشارت الشبكة إلى أنّ الإعلان الرسمي عن الصفقة، سيتم بعد تعاقد الأتلتي مع الدولي الإسباني "ألفارو موراتا" مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي.

وأوضحت الشبكة أنّ بطل الدوري الأوروبي، يريد التخلص من "مارتينز" والمهاجم "نيكولا كالينيتش" في حال اتمام التعاقد مع "موراتا" لتقليل النفقات داخل النادي.

وانتقل صاحب الـ"23" عامًا إلى النادي الإسباني في الصيف المنصرم، قادمًا من فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي، لكنه لم يشارك سوى في 57 دقيقة بمختلف المسابقات مُنذ بداية الموسم.

يُذكر أنّ "موناكو" كان أعلن إقالة الفرنسي "تييري هنري" من تدريب الفريق، وينوي إعادة البرتغالي "ليوناردو جارديم" مرة أخرى.