كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 03:59 مساءً - صلاح يعود إلى مواقع التواصل من جديد

صلاح

عاد لاعب فريق ليفربول "محمد صلاح" مرة أخرى إلى حساباته الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك وتويتر.

وفاجىء الجناح المصري متابعيه بغلق حساباته عبر فيس بوك وتويتر يوم الأربعاء الماضي.

وتساءل البعض عن السبب وراء ذلك، وربط البعض بين ما حدث والانتقادات التي يتعرض لها "صلاح" في الأونة الأخيرة بسبب ركلات الجزاء التي يحصل عليها في المباريات الماضية.

"صلاح" عاد من جديد إلى مواقع التواصل، منذ قليل، ونشر صورة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر كجزء من حملة دعائية لإحدى الشركات المتخصصة في البريد الدولي السريع.

وكانت شركة "DHL Express Egypt" المتخصصة في البريد السريع الدولي نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع فيس بوك مقطع فيديو مساء الأربعاء الماضي بشأن "صلاح".

وقالت الشركة عبر مقطع الفيديو: "لقد توصلنا إلى محمد صلاح، وسنقوم بتوصيلكم به".