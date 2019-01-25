كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 03:59 مساءً - فرنسا: مستعدون بحزم لفرض عقوبات جديدة ضد إيران

أعلنت فرنسا أنها مستعدة لفرض المزيد من العقوبات ضد إيران إذا لم يتم إحراز أي تقدم في المحادثات حول برنامج الصواريخ الباليستية.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، الجمعة: "نحن مستعدون بحزم لفرض عقوبات إذا لم تسفر المحادثات عن نتائج، وهم (في إشارة إلى الإيرانيين) يعرفون ذلك".

يذكر أن 3 دبلوماسيين كانوا أكدوا في وقت سابق لوكالة رويترز أن فرنسا وبريطانيا ودولاً أخرى في الاتحاد الأوروبي، تدرس فرض عقوبات اقتصادية جديدة ضد طهران.

وأوضحوا أن تلك العقوبات قد تشمل تجميد أصول وحظر السفر على الحرس الثوري الذي يعمل على تطوير برنامج إيران للصواريخ الباليستية.

يشار إلى أن علي أكبر صالحي، رئيس وكالة الطاقة الذرية الإيرانية، كشف أن طهران لم توقف أنشطتها النووية حتى بعد الاتفاق الذي أبرمته عام 2015 مع القوى العالمية الست.