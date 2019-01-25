كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 03:59 مساءً - ضبط 106 أطنان لحوم فاسدة فى حملات تفتيش بـ 22 محافظة

قالت د. منى محرز، نائب وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ان إجمالي مضبوطات التفتيش على اللحوم خلال الفترة من 30 نوفمبر 2018 وحتى 25 يناير 2019 بلغ 106أطنان و485 كجم، وأسماك مجمدة ودواجن ولحوم بلدى بقرى وضأن ولحوم مجمدة وكبدة مجمدة ومصنعات لحوم وأحشاء ودهون فى 22 محافظة.

وحررت الهيئة العامة للخدمات البيطرية و مديريات الطب البيطري بمحافظات (القاهرة والإسكندرية والجيزة و الشرقية و الغربية والمنيا وقنا و سوهاج والدقهلية وكفر الشيخ ودمياط والفيوم والبحيرة والمنوفية والسويس وبنى سويف وأسيوط والإسماعيلية وأسوان والأقصر والبحر الأحمر و جنوب سيناء) 1306 محضرا فى حملات التفتيش على اللحوم خلال شهر ديسمبر، مشددة على أن ذلك يأتى فى إطار دور وزارة الزراعة في التأكد من صلاحية اللحوم للإستهلاك الآدمى والحد من مخالفات ذبح الحيوانات خارج المجازر وفقا للمواصفات المصرية لتداول اللحوم و تأكيد علي وصول غذاء صحي أمن للمواطنين في المقام الأول.

وأضافت نائب وزير الزراعة، أنه تم ضبط 90 طنا و 567 كجم مضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمي الصلاحية، وتم تحرير 730 محضرا للمخالفين.

وأوضحت "محرز"، أنه تم ضبط 15 طنا و 918 كجم مضبوطات بعدد 576 محضر ذبح خارج المجازر الحكومية ومخالف للقوانين و قرارات ومضبوطات مجهولة المصدر، كما أوضحت نائب وزير الزراعة، أن من ضمن المضبوطات "خيار البحر" الممنوع صيده بالمخالفة لقرارات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التي قامت بضبطها مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر.

وأشارت إلى أنه تم إعداد التقارير الفنية البيطرية والمحاضر اللازم للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين مضيفة أن جميع الحملات التى قام بها البيطريون فى أنحاء الجمهورية بالتعاون مع مباحث التموين ومديريات التموين والصحة.