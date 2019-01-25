كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 03:59 مساءً - شقيق بوجبا يكشف عن وجهته المقبلة بعد مغادرة مانشستر يونايتد

بوجبا

أكد فلورنتين بوجبا، شقيق الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن شقيقه سينضم لأحد قطبي الليجا برشلونة أو ريال مدريد، حين يرحل عن "أولد ترافورد".

فلورنتين سيصبح لاعبًا لفريق إلتشي الإسباني، والذي يتواجد بدوري الدرجة الثانية، وقد أجرى مقابلة صحفية نشرتها صحيفة "آس" الإسبانية، وتطرق للحديث عن مستقبل بوجبا.

وتحدث فلورنتين عن علاقة أسرة بوجبا ببرشلونة ورد: "أسرتنا تشجع برشلونة هذا حقيقي، نحن نحب أسلوب التيكي تاكا، أشاهد مباريتهم عبر التلفاز أو في ملعب كامب نو".

وأضاف فلورنتين: "عندما يغادر أخي بوجبا صفوف مانشستر يونايتد، فلا يوجد سوى ثلاثة أندية يمكنه الذهاب إلى أحدهم للتطور، وهم مانشستر سيتي، أو برشلونة، أو ريال مدريد".

وتابع فلورنتين: "بوجبا لن يذهب إلى السيتي لكن سينضم لبرشلونة أو ريال مدريد".

وأختتم: "عندما كان في يوفنتوس، كان يمكن أن يذهب إلى برشلونة، لكنه كان مصممًا على العودة إلى مانشستر يونايتد، حيث لم يكن قد نجح معه في المرة الأولى، كان هناك أيضا احتمال للانضمام إلى ريال مدريد حين كان زين الدين زيدان مدربًا لهم، ولكن كان قلبه يميل إلى العودة لإنجلترا".