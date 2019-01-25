كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 03:59 مساءً - ابن الوز - نجل ميسى يسجل هدف خرافى .. فيديو

نشرت أنتونيلا روكوزو، زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام فيديو لابنها ماثيو، أثناء قيامه بالغناء داخل المنزل، قبل أن يسدد الكرة بقوة تجاه الكاميرا جاءت في منتصف "الهدف".

وخلال أقل من 20 ساعة على نشر المقطع المصور على إنستغرام تمت مشاهدته أكثر من 2.3 مليون مرة، على حساب أنتونيلا الذي يتابعه 8.5 مليون شخصا حول العالم.

وفي شهر أبريل الماضي، نشرت روكوزو، صورة جديدة لطفلها سيرو، على حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

ويظهر في اللقطة صورة عائلية لجميع أفراد أسرة ميسي، أنتونيلا، وابنه الأكبر تياغو 5 سنوات، وماثيو عامين، والطفل الثالث سيرو الذي ولد بتاريخ 10 مارس الماضي، وفقا لموقع "سبورت 360".

وكان اسم "سيرو" وبحسب صحيفة (ماركا) قد وضع البرغوث وزوجته ربما أكثر من مليار صيني في "ورطة"، وذلك لأنهم يختصرون اسم غريمه التقليدي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كـ "سيرو - Ciro" لسهولة اللفظ باللهجة الصينية "Mandarin"، لذا كان اسم ابن ميسي بالنسبة للصينين مشابها لاسم النجم كريستيانو رونالدو.